Российский кадровый резерв уже частично находится на украинской территории.

Об этом сообщил экс-советник ОП Алексей Арестович в программе Юлии Латыниной, не уточнив примерное количество переброшенных.

"Увеличив численность группировки, они поджимают на отдельных участках фронта в 20-30 км, что даёт вероятность успеха только на тактическом уровне. Об оперативном уровне речи пока вообще не идёт.

Рассматривается две версии относительно российского наступления: Путин бросит тех, что есть, или подождёт пока будут подготовлены ещё 200 тысяч резервистов.

Он может дать любое распоряжение, но одно дело подписать бумагу, а совсем другое - реализовать указ. Для наступления нужна техника, мотивированная пехота, подготовленные сержанты и офицеры, которые могут из массы мобилизованных организовать войско.

Совсем этим у РФ большие проблемы. Да и их способность мобилизовать и обучить ещё 200 тысяч резервистов вызывает большие сомнения", – сообщил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что в ближайшие 2-3 недели масштабного наступления РФ ожидать не стоит.

А президент Польши Анджей Дуда на Международном форуме в Давосе заявил, что в ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России, поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, "выживет ли Украина".

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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