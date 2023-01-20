Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Броварах руководителями МВД состоится 21 января в 11:00 в Украинском доме в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.

Обломки вертолета уже убрали с места падения, неподалеку стоят только поврежденные авто местных жителей. К разрушенному садику и пострадавшему дому несут цветы и детские игрушки. Люди говорят, что пилоту удалось избежать большего количества жертв, ведь воздушное судно не упало на дом.

Также сообщается, что часть пострадавших от падения вертолета в городе Бровары Киевской области уже в пути в зарубежные клиники. Это двое взрослых и двое детей. Еще двое отправятся в ближайшее время.

Напомним, в результате крушения вертолета в Броварах погибли 14 человек. Среди них и глава министерства внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь МВД.

Кроме того, сообщалось, что погибший в Броварах замминистра Енин не должен был лететь в разбившемся вертолете. Об этом рассказал политолог Юрий Романенко.

Также мы рассказывали, что Данилов признался, что получил последнее SMS от Монастырского перед самой его гибелью.