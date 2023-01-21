В России система ПВО С-300 отработала "защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье".

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Речь идет о батарее зенитных ракетных систем С-300, которая вместе с личным составом выдвинулась в район несения боевого дежурства.

"Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи", - говорится в сообщении.

Зенитчики обнаруживали цели, которые имитировали летательные аппараты и баллистические ракеты, и "сбивали" их электронными пусками ракет.

Всего в тренировке приняли участие более 150 военных и свыше 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, американский "Институт изучения войны" считает, что размещение систем ПВО в Москве и Подмосковье, которое было замечено в последнюю неделю, может быть информационно-психологической операцией российских властей. Ее цель - приучить население к мысли о том, что война будет длительной и может коснуться каждого.

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