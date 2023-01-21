Во Львове всем желающим предлагают пережить необычный опыт - затопить макет крейсера "Москва".

Мини-копию бывшего флагмана российского Черноморского флота экспонировали в Музее науки.

Соответствующие видео появились в Telegram-каналах.

Любой желающий может подойти к аквариуму, нажать красную кнопку и отправить "Москву" на дно - повторить гибель крейсера, которая произошла в апреле 2022 года.

Напомним, вечером 13 апреля прошлого года в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России крейсеру "Москва", и на судне начался пожар.

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. "Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Также мы публиковали аудио последних переговоров на потопленном крейсере "Москва".

А в материале издания The Financial Times говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин потерял интерес к переговорам с Украиной после потери крейсера "Москва". Отмечалось, что российский президент "пришел в ярость и теперь настроен захватить как можно больше украинской территории".