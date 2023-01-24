Ушедший в отставку с поста советника Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал украинский гимн.

Об этом он заявил в интервью Юрию Романенко.

"Там есть любопытные строчки - душу и тело мы положим за свою свободу. Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-то конструктив? Какая-то социальная инженерия, что будет в мире после победы? Там есть только "мы положим душу и тело", а что дальше?", - заявил Арестович.

По его мнению, это означает, "будем воевать, пока все не умрем".

Ещё один архетип украинцев, по мнению бывшего советника Офиса президента - это "черная рада", то есть постоянная междоусобная борьба против "гетмана".

"Сочетание этих двух архетипов - убийственно для нас. Это наша национальная смерть и катастрофа", - добавил Арестович.

Он также прокомментировал слова польского экс-генерала Скшипчака об упущенном шансе победить Россию военным путем.

По его словам, Украина "потеряла время, и россияне нашли способ начать мобилизацию, восстановить ситуацию на фронте и даже создать сейчас определенное превосходство по некоторым местам".

Ранее Арестович изменил акценты в заявлении о "негарантированной победе" Украины.

Также сообщалось, что он заявлял, что Россия уже перебросила часть своих резервистов в Украину.