Россияне готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с использованием авиации и кораблей.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об угрозе ракетного удара утром 26 января сообщил также глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 26 января РФ атаковала Украину 24 дронами-камикадзе. По предварительной информации, все иранские беспилотники были сбиты Вооруженными силами Украины. Большая часть из них - в центральной части страны.

Также мы писали о том, что в ночь с 25 на 26 января россияне атаковали Днепропетровскую область. По данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в результате атаки зафиксировано попадание по промышленному предприятию. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, в Киевской городской военной администрации сообщили, что ночью РФ запустила по Киеву несколько десятков дронов-камикадзе, а сегодня высока вероятность повторных воздушных атак.