Российский и украинский и турецкий омбудсмены провели онлайн-встречу.

Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщает, что обсуждались "актуальные вопросы по нашим предварительным договоренностям", и что переговоры - продолжение диалога, начатого "во время недавнего визита в Анкару".

"С Шефером Малкочем и Татьяной Москальковой обсудили актуальные вопросы наших предварительных договоренностей. Ведь эта встреча является продолжением переговоров, состоявшихся во время недавнего визита в Анкару", - написал Лубинец в своем телеграм-канале.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляет, что "договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации".

Напомним, ранее CNN со ссылкой на омбудсмена Турции Шерефа Малкоча сообщил, что Украина и Россия в Турции обсуждала формулу обмена пленными 200 на 800.

Позже Москалькова опровергла это, заявив, что в переговорах "никогда не шла речь об обменах".

Тем временем война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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