Константиновка (Донецкая область) с утра подверглась ракетному обстрелу. Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены.

Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко.

Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

Как писала "Страна", 10 января россияне также ударили по частному сектору в Константиновке Донецкой области.

Также войска РФ обстреляли промышленный объект в Константиновке и обстреляли дома в Кураховке, есть раненые.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу тем временем пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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