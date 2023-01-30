Россия в перерывах между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину. Кроме того, российские военные пытаются истощить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться - враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что Россия сегодня хоть и уменьшила корабельную группировку в Черном море до 11 судов, но держит наготове 3 ракетоносителя с 20 "Калибрами".

"Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары. Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они сейчас используют для применения Shahed", - добавила она.

Наталья Гуменюк также отметила, что Россия сменила тактику ракетных ударов. В частности, они пытаются ослабить украинскую противовоздушную оборону, поэтому сначала запускают дроны-камикадзе, а затем ракеты.

"Они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла вплоть до 75-80% в противодействии именно их массированным ракетным атакам. Они ищут тактику, когда смогут снизить этот процент противодействия нашей противовоздушной обороны. Поэтому они более дешевые Shahed используют первыми волнами, чтобы разведать и уничтожить средства ПВО и истощить систему наблюдения, а уже потом запускают ракетные атаки", - объяснила спикер.

Гуменюк подтвердила, что россияне в последнее время стали меньше использовать при атаках "Калибры", поскольку их запасы истощаются. Но враг запускает другие ракеты, которых еще достаточно.

По словам Гуменюк, войска РФ могут запускать дроны не во все регионы из-за ограниченной дальности полета.

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