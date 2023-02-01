Военно-промышленный комплекс помогает выживать промышленности России.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что производство готовых металлических изделий, включая оружие, бомбы и боеприпасы, выросло в РФ в 2022 году на 7%.

Компьютеры, электронные и оптические изделия, которые, по мнению экономистов, могут включать детали для авиационных и ракетных двигателей, оптических прицелов и других систем, показали рост на 1,7%.

Эти результаты резко контрастировали с падением, наблюдаемым в основных гражданских секторах. Автомобили упали почти на 50%, в то время как текстильная и деревообрабатывающая промышленность упала на 10% и более, а производство химической продукции упало на 4%.

Некоторые выиграли от воздействия санкций и других ограничений на импорт, увеличив местное производство в таких областях, как фармацевтика и полиграфия.

Напомним, Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.