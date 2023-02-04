Минобороны РФ заявляет о проведении очередного обмена пленными. Москва заявляет, что вернула 63 своих военных. Также опубликовано видео обмена.

РФ заявляет, что вернула домой лиц "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Украина пока этот обмен не комментировала.

Как писала "Страна", 14 января Украина обвинила РФ в срыве запланированного обмена пленными.

Тогда украинский и российский омбудсмены договоривались об обмене 40 пленных.

Последний обмен пленными Украина провела 8 января, вернув домой 50 военных. Среди них - защитники Мариуполя и Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".