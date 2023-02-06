США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказывать давление на РФ накануне годовщины вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг рассматривался несколько месяцев. США также нацелены на российский металл, потому что РФ демпингует алюминий на американском рынке и наносит ущерб местным компаниям.

Bloomberg сообщает, что столь крупные тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.

Отметим, что РФ является вторым по величине производителем металла в мире, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.

При этом в октябре Соединенные Штаты изучали возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на военную эскалацию РФ в Украине. Позже европейский алюминиевый гигант призвал ввести санкции против российских металлов, поскольку производители в ЕС сокращали производство, чтобы справиться с растущими ценами на энергию.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по данным Politico, десятый пакет антироссийских санкций ЕС не добавит новые ограничения, а исправит существующие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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