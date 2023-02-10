Владимир Зеленский, будучи на саммите Евросоюза в Брюсселе, встретился с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром страны.

Об этом сообщает Офис президента.

Президент Украины поблагодарил Бельгию за поддержку в войне, за прием украинских беженцев и рассказал о своем видении завершения войны.

Также он передал королю фрагмент сбитого в Украине российского самолета "Су-25".

Напомним, что во время этого визита в Великобритании Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III.

Офис президента публиковал видеоотчет о встречах Зеленского в Брюсселе.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.