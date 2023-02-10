Боеприпасы у Украины находятся "почти на нуле".

Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

По его словам, амуниция очень быстро заканчивается из-за интенсивности боев. "Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - сказал Жовква.

Истребители нужны, в том числе, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина не способна сбивать.

При этом в Офисе президента заявляют, что украинским пилотам не придется обучаться управлять западными истребителями несколько лет, как это предполагается, поскольку процесс пойдет быстрее. Жовква допускает, что пилоты будут готовы уже весной, поскольку они "очень опытные".

Также он уточнил, что Украина просит дальнобойные ракеты на 300 км, но категорически обещает не бить по территории РФ.

Ранее ни одна страна Евросоюза пока не взяла на себя обязательств по поставке американских истребителей в Украину. Впрочем, премьер Словакии пообещал передать Украине истребители МиГ-29.

Министр обороны Британии также сказал, что сейчас поставки истребителей малореальны и заявил, что лучше сосредоточится на поставках беспилотников и дальнобойных ракет.

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