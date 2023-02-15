К годовщине вторжения РФ в Украину журналистам показали украинский "Центр принятия решений".

"Это подземелье, это засекреченное место, которое враг ищет всю войну и пытается его уничтожить", - заявил на видео журналист Дмитрий Комаров.

Опубликованные кадры - часть сюжета, который будет посвящен годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Во время съемки шло совещание Командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Напомним, ранее Кулеба анонсировал большие события в ООН к годовщине вторжения.

Также мы писали о том, что в годовщину вторжения в ООН хотят принять резолюцию о выводе войск РФ из Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.