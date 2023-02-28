Во вторник, 28 февраля, в ряде регионов России опять объявили воздушную тревогу по радио и телевизору.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие", - сообщают объявления.

Российские власти говорят, что это дело рук украинских хакеров, которые взломали теле- и радиоэфир и никакой тревоги нет.

Напомним, 22 февраля в России жители некоторых регионов слышали по радио объявления о ракетной атаке.

Также сообщалось, как летом хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире гимн Украины.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.