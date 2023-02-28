Кинбурнская коса сейчас находится "серой зоне" и ее постоянно обстреливают ВСУ. Россияне боятся выезжать на территорию косы, принадлежащей Николаевской области, между собой называя этот путь "билетом в один конец".

Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Обстрелы в Николаевской области, к сожалению, продолжаются, но они стали менее интенсивными. Оккупанты опасаются выезжать на конец Кинбурнской косы, который относится к Николаевской области, откуда они проводят обстрелы, в частности по Очаковской портовой инфраструктуре, по Куцурубской общине и побережью. Они между собой называют этот маршрут – "билет в один конец". Как только происходит первый выстрел, наши подразделения получают координаты, по которым им следует отработать. И враг даже не успевает уйти оттуда", – подчеркнула она.

Отметим, что на днях россияне вновь обстреляли Николаевскую область.

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