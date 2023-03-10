Депутат Верховной Рады Украины Яна Зинкевич попала в реанимацию из-за истощения.

Об этом она написала в Facebook в пятницу, 10 марта.

"Попала в реанимацию. Прошу какое-то время меня не беспокоить. Врачи хорошие, помощь не нужна. Диагноз: лактат ацидоз в критическом состоянии: довела себя усталостью, отказом от еды (не получалось), а затем отказом от воды (не получалось)", – написала Зинкевич.

Ранее мы сообщали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким травмировал ногу. Он заявил, что надорвал мышцу. Ближайшие две-три недели ему запретили ходить.

Также писали, что возлюбленная главы МИД Украины попала в ДТП вместе с сыном в Майами. В них на полной скорости врезался автомобиль. Инициатор аварии попал в реанимацию, а в машине, которая ехала перед Павелецкой, погиб человек.

Кроме того, сообщали, что в декабре нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП в центре Киева на незадекларированном "Мерседесе".

Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

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