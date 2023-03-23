Премьер Японии Фумио Кисида подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи талисман японских солдат времен русско-японской войны. Речь о "Шямоджи победы".

Об этом пишет издание "Санкей".

Изначально Шямоджи – японский деревянный кухонный инструмент для перекладывания риса из рисоварки в миски.

В японском языке "взять рис" пишется также как и глагол, означающий "задержать врага" или "победить врага", так и появился "Шямоджи победы".

Это популярный сувенир в Хиросиме (родной город Кисиды), на нем каллиграфически написано слово "Обязательно победим".

Также "Шямоджи победы" - талисман японских солдат во время русско-японской войны 1904-1905 годов.

Напомним, премьер Японии приезжал в Киев 21 марта. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, также премьер Японии побывал в Буче.

О том, что писали СМИ и неожиданном визите Кисиды в Украину мы рассказывали в отдельном материале.

Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.