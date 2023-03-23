Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на угрозы, исходящие от высокопоставленных лиц РФ в отношении Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

В заявлении Боррель от имени ЕС назвал такие угрозы незаконными и неприемлемыми.

Текст заявления распространила Внешняя дипломатическая служба ЕС.

"Европейский союз осуждает незаконную угрозу со стороны высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда (МУС) и принимающей его страны, Нидерландов. Он также сожалеет о мерах, объявленных Россией против прокурора и судей МУС, причастных к выдаче ордеров на арест российских представителей", - говорится в заявлении.

Боррель заявил, что ЕС "подтверждает свою полную поддержку МУС" и "любые ответные меры в отношении лиц, причастных к работе МУС, неприемлемы".

Кроме того, Боррель отметил, что ЕС по-прежнему привержен защите Суда от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия.

"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ударом по Гааге пригрозил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что Медведев также угрожал, что РФ ударит ракетами по Бундестагу и офису Шольца в случае ареста Путина в Германии. Российский чиновник также считает, что угроза ядерного конфликта России с Западом выросла.

У Зеленского также отреагировали на угрозы Медведева нанести ракетный удар по Гааге, упомянув Бахмут.