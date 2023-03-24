Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как не смог добиться больших успехов, и сосредоточится на сдерживании нового наступления киевских сил, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их информации, Кремль стремится в этом году набрать до 400 000 контрактников, чтобы пополнить армию. Масштабная вербовочная кампания позволит Кремлю избежать еще одной принудительной мобилизации.

Как пишет агентство, президент РФ Владимир Путин дал понять, что он уверен, что Россия сможет переиграть сторонников Украины в США и Европе, сделав ставку на то, что, если ВС РФ смогут предотвратить новый прорыв украинских войск в ближайшие месяцы, поддержка Киева ослабнет.

Ранее президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир.

Между тем в российских военных пабликах анализируют, на что могут сделать ставку ВСУ для прорыва фронта.