Сегодня во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Денис Кирилюк.

Об этом сообщила 831 бригада тактической авиации в Фейсбуке

"Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.

Пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, который совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага", – говорится в сообщении.

В августе 2022 года Кирилюк был награжден орденом "За мужество" III степени.

Ранее в боях за Луганскую область погиб херсонский чемпион Европы по боксу Максим Галиничев. В мае он отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Также накануне в боях на востоке Украины погиб доброволец из Новой Зеландии. Он почти год воевал на стороне ВСУ.

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