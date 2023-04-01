Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о новых обстрелах Херсона и прилегающей к нему территории.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

По его словам, по городу ударили из артиллерии. Есть попадание в частный дом, погиб человек на улице.

Кроме того, обстреляли село Казацкое Херсонской области, также попали в частный дом, есть раненый.

Ранее мы писали, что накануне РФ обстреляла Херсонскую область 64 раза за сутки, есть погибшие и раненые.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.