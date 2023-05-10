В Новосибирске пытались поджечь самолет Су-24, который стоял на территории авиазавода в состоянии консервации. Ролик с горящим бомбардировщиком 1990 года производства опубликовали в соцсети, так об инциденте и узнали.

Об этом пишет Baza.

В описании к ролику говорилось, что самолёт был полностью уничтожен. Baza же пишет, что он "особо не пострадал".

Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения. Они попали на территорию завода, перекусив сетку рабицу. Их ищут.

Ранее мы рассказывали, как под Санкт-Петербургом аспирант поджег фасад музея, а при аресте крикнул "Слава Украине!".

А в Брянской области сегодня под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба".

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

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