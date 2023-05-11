ВСУ отбили 39 атак российских войск за минувшие сутки. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. О прорыве под Бахмутом опять ничего не сообщается.

Главное из утренней сводки:

Под Кременной атаки отбиты в районе Серебрянского лесничества. Также противник пытался атаковать в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

Под Угледаром россияне в течение суток вели наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имели.

Ранее в Минобороны сообщили о ситуации на фронте в Бахмуте, где "за сутки ни одной позиции не потеряно".

А командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.