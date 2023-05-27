Сотни госслужащих Германии должны покинуть Россию в связи с решением Москвы о сокращении численности персонала немецких учреждений в стране.

Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Сокращение персонала затронет прежде всего работников сферы образования и культуры, включая учителей немецкой школы в Москве и сотрудников Института Гете. Предварительная информация указывает на то, что лишь 350 человек останутся работать.

Решение МИДа России, принятое в апреле, ограничивает численность персонала дипломатических представительств и немецких организаций в России. Министерство иностранных дел Германии ссылается на это решение, отмечая необходимость серьезного сокращения присутствия Германии в России.

Предполагается, что решение Москвы является ответной мерой на попытки правительства Германии избавиться от российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием. В связи с отъездом значительного числа сотрудников в апреле, российский МИД назвал это "враждебными действиями Берлина" и объявил о возможных последствиях.

МИД Германии также не исключает возможной реакции со стороны Берлина в отношении верхнего предела российского присутствия в Германии, с целью достижения реального баланса.

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