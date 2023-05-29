Минобороны РФ подтвердило ночной удар по Украине. Там заявляют, что "был нанесен удар по объектам на украинских аэродромах, все назначенные объекты уничтожены".

В частности там заявляют, что "поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".

Напомним, по данным главкома ВСУ ночью было уничтожено 67 воздушных целей из 75.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одессе произошло возгорание в порту после падения обломков сбитого "шахида".

В то же время власти Хмельницкой области заявляют, что ночью был прилет по военному объекту, где выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Также сегодня ночью и днем РФ осуществила воздушную атаку на Киев. Ночная атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Силы РФ выпустили "Шахеды" и крылатые ракеты со стороны Каспия. Всего силами ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей.

В ходе сегодняшней дневной атаки на Киев россияне выпустили, предварительно, до 10 ракет "Искандер" - как баллистических, так и крылатых.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.