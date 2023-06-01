В Харькове во время дневного обстрела 1 июня зафиксировано два попадания в Индустриальном районе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, все профильные службы выехали на место.

"По предварительной информации, в результате ударов России по промышленному объекту в Индустриальном районе города Харьков пострадала женщина 63 лет. Медики провели осмотр, в госпитализации пострадавшая не нуждается", - отметил Синегубов.

То же самое написал мэр Игорь Терехов, сообщив, что пострадавшую извлекли из-под завалов.

"Обошлось без пожара, но с разрушениями", - добавил Терехов.

Ранее мы писали, что прилеты по Харькову и области произошли около 13:55.

В ночь на 1 июня Киев подвергся массированному ракетному обстрелу. По столице были выпущены ракеты типа "Искандер".

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