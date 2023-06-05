На фронте погиб высокий чин Оперативного командования "Юг" - начальник отдела гражданско-военного сотрудничества полковник Александр Макаев.

Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация Одесской области на своей странице в Facebook.

По информации РГА, прощание с Макаевым состоится завтра, 6 июня. Когда и где погиб полковник, не сообщается.

Ранее мы писали, что на фронте под Угледаром погиб сын известного украинского банкира Андрея Онистрата и теннисистки, участницы Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Анны Запорожановой Остап Онистрат.

Также недавно на передовой погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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