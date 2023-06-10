Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшее время планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на съезде Немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, сообщает Sky News.

Канцлер отметил, что разговаривал с Путиным после начала полномасштабного вторжения в Украину и намерен сделать это снова в ближайшее время.

По словам Шольца, во время разговора он будет призывать диктатора вывести свои войска с территории Украины.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Западу нужно быть готовым еще долго помогать Украине.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.