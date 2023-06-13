По случаю Дня России, который отмечается 12 июня, самое большое здание в мире - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) - окрасили в цвета флага РФ.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

Высота небоскреба составляет 828 метров - это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит.

Напомним, что ОАЭ не присоединились к антироссийским санкциям и являются важным для России каналом обхода санкций.

В частности, сообщалось, что Россия экспортирует собственную нефть с большой скидкой монархиям Персидского залива - Саудовской Аравии и ОАЭ. Они используют российское топливо для потребления и дальнейшей переработки, а собственное выставляют на продажу.

Ранее мы писали, что в новый 11-й пакет санкций Евросоюза могут включить меры для третьих стран, помогающих РФ обходить ограничения.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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