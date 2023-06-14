Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в среду, 14 июня.

Главное из заявлений президента:

Владимир Зеленский обсудил с Президентом Польши Анджеем Дудой членство Украины в НАТО, вопросы безопасности и гарантии мира, ситуацию на поле боя, оружие для армии Украины. В течение недели прошла подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая на следующей неделе состоится в Лондоне. Были продолжены переговоры с партнёрами Украины по поводу того, как прекратить поставки компонентов для производства российских ракет через третьи страны. Владимир Зеленский подписал новые указы о награждении военнослужащих Украины, в частности подразделений Воздушных сил и противовоздушной обороны, разведчиков и боевых подразделений. В общей сложности 331 представление к награде. Президент поблагодарил всех, кто воюет и работает для победы Украины.

Ранее в офисе президента назвали целью контрнаступления Украины отвоевать все территории, включая Крым.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.