В селе Пятихатки на запорожском направлении, об освобождении которого вчера сообщило Минобороны, еще продолжаются бои.

Об этом сообщил губернатор Юрий Малашко.

В селе остается до 20 человек, им подвозят гуманитарку и пытаются эвакуировать.

"Сейчас там продолжаются бои и не только там, по всей линии фронта. Из-за активного вражеского огня пока невозможно безопасно эвакуировать людей с деоккупированной территории, поэтому вместе с военными обеспечиваем гуманитарную помощь населению, пока ведутся активные боевые действия и проходят стабилизационные мероприятия", — написал он.

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Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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