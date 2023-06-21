В Киеве и области уже восстановили подачу света всем потребителям после утренней аварии в Винницкой области.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

""Укрэнерго" возобновило питание всех потребителей Киева и области. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, авария в энергосистеме, из-за которой без света остались 100 тысяч абонентов в Киеве и области, произошла из-за повреждения линии электропередачи в Винницкой области. Из-за этого второй раз за неделю произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдовой.

Ранее мы писали, что вчера в разных районах Киева были перебои со светом. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины. В КГВА сообщили об аварийных отключениях.

Кроме того, во время вчерашнего дождя практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтоплениям подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны. Ливень обрушился поочередно на разные части города и области. Борщаговка была затоплена в считанные минуты.