Зеленский уволил посла Украины в Беларуси
Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.
Указ об этом появился на сайте президента.
"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в документе.
Известно, что Кизим стал послом Украины в Беларуси еще в феврале 2017 года.
Напомним, в ноябре прошлого года Минск вручил Игорю Кизиму ноту с обвинениями в подготовке Украиной удара по Беларуси.
После этого Минобороны Украины заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины.
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