Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Указ об этом появился на сайте президента.

"Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в документе.

Известно, что Кизим стал послом Украины в Беларуси еще в феврале 2017 года.

Напомним, в ноябре прошлого года Минск вручил Игорю Кизиму ноту с обвинениями в подготовке Украиной удара по Беларуси.

После этого Минобороны Украины заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины.

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