Днем 27 июня поступают сообщения о минировании госучреждений в западных областях Украины. В Ровно силовикам анонимно заявили о минировании помещений областной администрации, библиотеки, газеты и гидрометеорологии.

А в Тернополе сообщают о "минировании" Дома правосудия, где находятся Хозяйственные и апелляционные суды.

Из зданий эвакуируют людей для проверки.

Напомним, ранее масштабная волна минирований в Украине прошла в середине апреля. В конце марта в Киеве сообщали о минировании рынка на "Минской".

Также мы писали, как во Львове неизвестные сообщили о минировании Ратуши.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.