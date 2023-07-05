Британская BBC не смогла подтвердить правдивость утверждений Украины о том, что российские военные разместили на крыше Запорожской АЭС взрывные устройства.

Об этом журналисты сообщают, изучив спутниковые снимки Запорожской атомной станции.

Ранее отсутствие мин на критически важных объектах опровергало и МАГАТЭ. Но теперь, после тревожных заявлений из Киева, агентство запросило допуск, чтобы снова проверить всю территорию станции.

В частности, эксперты запросили доступ на крышу третьего и четвертого реакторов, а также машинный зал и некоторые помещения системы охлаждения.

Напомним, после визита в конце июня МАГАТЭ опровергало минирование пруда-охладителя, но подтверждало наличие мин по периметру станции и в некоторых местах - внутри нее.

По состоянию на 5 июля Запорожская атомная станция работает в штатном режиме и превышения радиационного фона в Украине не зафиксировано. Также глава Никопольской РГА сообщил, что перемещений людей и техники там не зафиксировано.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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