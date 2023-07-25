Сбивать российские ракеты "Оникс" пока не удается, потому что они изначально были предназначены для ударов по кораблям и перед поражением опускаются ниже, к воде, выходя из зоны действия украинской ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Несмотря на то, что основным предназначением "Ониксов" является уничтожение надводных целей, россияне также используют их по наземным целям. Ведь все имеющиеся у них на вооружении ракеты могут модернизироваться. А сложность ущерба "Ониксов" заключается в том, что перед самим заходом на цель, она опускается ниже, к воде, не входя в зону поражения наших систем ПВО", — сказал Игнат в эфире телемарафона.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, откуда Россия запускала "Шахеды" этой ночью.

А также, что ночью РФ атаковала беспилотниками несколько областей Украины.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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