Наступление украинских войск под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских войск, после чего будет возможность зайти в тыл Бахмута.

Об этом пишет The New York Times.

Издание рассказывает об усилении боев в направлении Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область). Украинские военные рассказали, что россияне активизировали штурм за последние недели. В РФ заявляли о продвижении в этом регионе, однако аналитики отмечают незначительные успехи российской армии.

По словам командиров ВСУ, оккупанты бросают на штурмы так называемые отряды "Z", состоящие в основном из заключенных. Во второй линии окопов сидят чеченские войска, которые являются своеобразными заградительными отрядами, расстреливающими отступающих.

Издание отмечает, что если украинским силам удастся удержать позиции в направлении Кременной и продвинуться, это даст шанс для большего наступления вплоть до Бахмута. В материале говориться, что ВСУ смогут разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута.

Напомним, что ВСУ продвинулись на юге и под Бахмутом.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали подробности о ситуации в районе Андреевки под Бахмутом.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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