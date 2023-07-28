Новым начальником полиции Киева стал Дмитрий Шумейко.

Об этом сообщает 28 июля пресс-служба Национальной полиции в своем Telegram-канале

Сегодня глава Нацполиции Иван Выговский представил начальника Главного управления НП в городе Киеве – полковника полиции Дмитрия Шумейко.

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя киевской полиции.

Напомним, в середине июля Кабмин назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции.

А в начале того же месяца президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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