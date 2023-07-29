Министерство внутренних дел Германии насчитало более 60 экстремистов, которые уехали воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

Это люди, "имеющие связь с экстремизмом или политически мотивированной преступностью".

Точно установлено, что 27 уехавших на стороне России.

По немецким законам, они не подлежат наказанию, если не ведут наемнической деятельности. В регулярной армии или добровольческих отрядах других стран граждане ФРГ могут состоять.

На данный момент неизвестно о том, что прокуратура Германии ведёт разбирательства по этому вопросу, пишет издание.

Как писала "Страна", МВД Германии уволило главу спецслужбы по кибербезопасности за связи с РФ.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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