Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы из Ашхабада в Москву: её самолеты теперь будут летать до Казани.

Об этом сообщается на сайте компании.

Там отмечается, что решение принято после оценки рисков, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Напомним, по Москве уже два дня подряд бьют беспилотники. Один из них упал на территории офисного комплекса "Москва Сити". Повреждена та же башня, что и во время прошлой атаки. По имеющейся информации, на 21-м этаже этой башни находится Министерство экономического развития РФ.

Ранее российская сторона заявила об атаке беспилотников на Москву и Крым. Взрывы прозвучали в районе делового центра Москва-Сити. Были повреждены фасады офисных зданий.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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