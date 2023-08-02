В "Дию" вернули услугу смены места жительства. Она доступна женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста, у которых есть ID-карта или загранпаспорт в приложении.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

Совместно с Минобороны идет работа над восстановлением этой услуги и для мужчин призывного возраста, отмечает он.

"Теперь, чтобы изменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в Дии – и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки", - написал Федоров.

Напомним, в ноябре 2021 года Рада разрешила украинцам регистрировать место жительства в "Дие" и отменила прописку в паспортах.

Однако с началом полномасштабного вторжения РФ военнообязанным украинцам запретили покидать место жительства без разрешения военкома.

Позже в Украине отменили приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без разрешения военкомата.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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