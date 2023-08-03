До конца года состоятся две встречи мировых лидеров по Украине.

Об этом сообщает источник Politico.

По данным издания, первая встреча состоится в сентябре либо во время саммита Генассамблеи ООН, либо на встрече "Большой двадцатки" в Индии.

В G20 входит Россия, но будет ли Путин на предстоящем саммите, пока неизвестно. На предыдущую встречу "двадцатки" он не приехал.

Вторая встреча планируется ближе к концу года.

Ранее сообщалось, что в президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Ожидается, что он представит там свою "формулу мира" – план из 10 пунктов, призванный остановить войну.

Напомним, Совет Безопасности и Генассамблея ООН проведут заседание по ситуации в Украине 17 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее ООН выпустила доклад об убийствах детей в Украине во время войны. Согласно отчету, всего в прошлом году в Украине было доказано убийство 477 детей. 136 убийств, как указывает ООН, совершено российскими силами. Российская армия внесена ООН в глобальный список нарушителей прав человека.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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