Российские беспилотники залетели на территорию Румынии в ходе недавнего обстрела одесского порта Измаил, а один даже упал в лесу жудеца Тулча.

Об этом сообщил мэр румынской комунны Чаталкиой, передает издание digi24.

Минобороны Румынии, впрочем, это отрицает и заявляет, что никаких доказательств падения дрона найдено не было.

"Беспилотники, использованные Российской Федерацией в этих незаконных и необоснованных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в порту Измаила два судна отказались швартоваться после недавней атаки "Шахедов".

Тем временем война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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