В РФ утверждают, что глава Минобороны Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления группировки "Центр", которая воюет в Украине. В зоне ее операций - Лиманское направление, где РФ пытается вести наступление.

Командующий группировкой генерал Мордвичев устроил для министра обороны "презентацию" шведской БМП CV-90, которая была, как ранее сообщалось россиянами, захвачена под Кременной.

На кадрах видно, что Шойгу и Мордвичев взобрались на БМП, изучая ее особенности. Также министр обороны РФ подержал в руках шрапнельные снаряды, которые использует шведская бронемашина.

Мордвичев, проводя презентацию с указкой, говорил Шойгу, что у БМП "низкая живучесть и скорострельность".

Ранее РФ заявила о захвате в Украине лучшей в мире БМП - шведской CV90.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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