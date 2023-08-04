Украинская модель, телеведущая и жена советника киевского мэра Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время обстрела в столице в первые дни войны, появилась на обложке украинской версии журнала Playboy.

Ее впоследствии перевели в берлинский госпиталь, где сделали четыре операции.

"У меня уже нет красивого лица, но всё остальное тело прекрасно", - говорит Ирина.

Она стала героиней выпуска журнала "Женщины остаются сильными", в котором рассказывается о "стойкости украинских женщин, которые получили ранения во время войны, но не потеряли жажду жизни".

Ранее мы рассказывали, что Vogue поместил на обложку портрет Елены Зеленской знаменитой Энни Лейбовиц.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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