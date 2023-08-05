Россия продолжает использовать учебные заведения временно оккупированных территорий для размещения своей армии.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области на территории общеобразовательной школы зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Россия продолжает придумывать новые способы для принудительной паспортизации на оккупированных землях.

Напомним, вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на юге Украины кое-где уже прорвали первую линию обороны российских войск и перешли на промежуточную полосу.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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