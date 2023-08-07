Власти Саудовской Аравии заявили, что участники саммита в Джидде, посвященного Украине, согласились продолжить консультации, чтобы проложить путь к миру.

Об этом пишет Reuters.

"Европейские официальные лица заявили, что участники планировали создать рабочие группы для решения конкретных проблем, возникших в результате войны", - говорится в материале агентства.

Напомним, по данным СМИ, участники переговоров по Украине в Саудовской Аравии пришли к согласию по двум вопросам. Во-первых, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН. Во-вторых, на встрече договорились создать рабочие группы для обсуждения украинской формулы мира.

Также пресса писала, что Саудовская Аравия предложила свой мирный план по Украине. И что на саммите в Саудовской Аравии Киев не настаивал на принятии своей формулы мира и на выводе российских войск до начала переговоров – ключевой части украинского мирного плана. А страны-участницы не требовали от Украины отказаться от своей формулы.

Между тем в Офисе президента рассказали о результатах переговоров в Саудовской Аравии.