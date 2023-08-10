В Николаевской области возник скандал из-за раздачи повесток работникам водоканала в городе Новый Буг. Власти города заявили, что населенный пункт остался без централизованного водоснабжения, потому что коммунальщиков мобилизовали.

"Учитывая специфику работы этих работников, их профессиональные умения, на сегодняшний день отсутствует возможность заменить этих специалистов", - говорилось в сообщении.

Правда, вскоре этот пост исчез со страницы горсовета. А ситуацию прокомментировал военкомат.

В ТЦК опровергли мобилизацию коммунальных работников. Но подтвердили, что направили сотрудникам водоканала повестки, по которым они должны будут 11 августа явиться в военкомат.

Информацию о прекращении водоснабжения из-за повесток в ТЦК назвали "манипуляцией" и объяснили, что вызвали работников "для уточнения данных".

Напомним, что в Киеве директор ЖЭКа вручил повестку инспектору по парковке после выписанного им штрафа.

Также мы писали, как в Боярке под Киевом мужчине вручили повестку за то, что он слушал российский рэп на улице.

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